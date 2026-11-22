Из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края пострадали пять человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Больше всего людей пострадало в поселке Афипский Северского района. Там травмы получили четыре человека. Кроме того, обломки дронов повредили крыши и выбили стекла в 13 частных домах.

Еще один человек ранен в станице Медведовской Тимашевского района. В одном из жилых домов повреждены окна. На местах падений фрагментов БПЛА продолжают работать оперативные службы.

Ранее 18 ноября в Северском районе Краснодарского края в результате атаки украинских беспилотников пострадали четыре человека. Падение обломков дронов также привело к пожарам на двух предприятиях.

Еще одна атака произошла 16 ноября. Тогда в станице Северской обломки БПЛА упали на территорию частного дома. Травмы получили три человека, в том числе ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. Кроме того, в поселке Ильском в результате падения фрагментов беспилотника загорелось одно из предприятий.

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