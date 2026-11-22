Сергей Бурунов назвал цены на автомобили неадекватно высокими

Актер Сергей Бурунов считает автомобили слишком дорогим удовольствием, поэтому не собирает собственную коллекцию. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль» артист признался, что нынешние цены на машины его удивляют.

«Проще самолет купить или крыло от "Боинга", точнее. Это неадекватно высокие цены», — поделился Бурунов.

Звезда экрана не спешит слепо следовать трендам и менять машины как перчатки. В его гараже находится всего один автомобиль, на котором он ездит «до победного» — обычно до пробега в 100–150 тысяч километров.

При этом крутить руль актер искренне любит и даже не прочь копаться под капотом по мелочам: сам подкачает шины, проверит уровень масла или дольет технические жидкости. А вот серьезные поломки Бурунов предпочитает доверять профессионалам.

«Немецкий автопром — это очень тонкая структура. Лезть туда самому, вот этой вот самоделкой, лучше не надо, есть обученные люди, которые это делают», — объяснил артист.

В самом «Дедмобиле» зрители Бурунова не увидят, но точно услышат. Актер подарил свой узнаваемый голос беспилотному такси с искусственным интеллектом.

В центре истории — пожилой водитель Валера, которого сыграл народный артист России Юрий Стоянов. Мужчина теряет работу как раз тогда, когда его собаке Линкольну требуется дорогостоящая операция. Чтобы найти деньги на лечение питомца, он соглашается на авантюру — притвориться водителем беспилотного такси, сбежавшего от своих разработчиков.

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