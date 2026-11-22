Юрий Стоянов рассказал, зарабатывал на жизнь в 80-е частным извозом

Народный артист России Юрий Стоянов в 1980-е годы подрабатывал частным извозом. Об этом актер рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Дедмобиль».

«Да, было такое. Ну, жить-то надо было на что-то», — сказал артист.

Работал Стоянов в те годы на ВАЗ-2108 «Спутник», с которым актера до сих пор связывают чувства ностальгии. Самым дальним его маршрутом стала поездка из Ленинграда в город Чудово.

В конце 1980-х Стоянова еще не узнавали в лицо, поэтому просить автографы во время поездки никто не думал. Зато сам будущий народный артист внимательно присматривался к своим попутчикам. По его словам, его частыми пассажирами становились растерянные представители советской интеллигенции.

«Я подвозил всяких красивых, разных людей, и в основном мне попадалась растерянная интеллигенция. Куда идти? Что делать? Ненужные, выброшенные на обочину, торгующие бог знает чем. Такое было время, поэтому это очень хороший опыт — человеческий и профессиональный», — поделился артист.

Актер подчеркнул, что тот суровый жизненный опыт очень пригодился ему и в профессии. В новом фильме «Дедмобиль» Стоянов фактически вернулся к знакомому рулю: он сыграл шофера Валеру с 30-летним стажем, который внезапно остается без работы. В это же время его собаке по кличке Линкольн требуется дорогостоящая операция.

Чтобы достать деньги, Валера соглашается на авантюру: он притворяется водителем беспилотного такси, которое сбежало от разработчиков. Поначалу герой Стоянова и искусственный интеллект постоянно конфликтуют, однако со временем находят общий язык.

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