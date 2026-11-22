В Киево-Печерской лавре группа людей пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Украинской православной церкви (УПЦ).

«Только что поступило сообщение о том, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры», — написал Чекман в личном блоге.

Он также попросил верующих молиться за обитель и по возможности оказать ей помощь. По словам адвоката, на место происшествия уже вызвали полицию.

Ситуация вокруг УПЦ остается напряженной. Украинские власти ранее начали масштабные действия против общины, объясняя их связями с Россией. В разных регионах страны принимались решения о запрете ее деятельности.

В поле зрения Службы безопасности Украины (СБУ) оказались представители духовенства. Силовики возбуждали уголовные дела, проводили обыски в храмах и монастырях, а также по месту жительства священнослужителей. Ведомство заявляло, что ищет доказательства возможной антиукраинской деятельности.

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