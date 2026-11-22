Пять способов сохранить вес зимой без жестких ограничений

С приходом холодов пищевые привычки меняются: хочется горячей, сытной и жирной пищи, выпечки и сладкого, а прогулки становятся короче. В результате к зиме можно незаметно набрать лишние килограммы. Специалист по питанию, здоровому образу жизни и Аюрведе Жанна Тиханычева рассказала 7Дней.ру., как выстроить питание, чтобы сохранить вес без жестких ограничений.

Почему зимой хочется есть больше

По словам эксперта, с наступлением холодов организм адаптируется к снижению температуры, поэтому хочется более калорийной пищи, а аппетит усиливается. Одновременно сокращается световой день, погода меняется, становится меньше прогулок и повседневной активности. Расход энергии снижается, а калорийность рациона, наоборот, растет.

В холодную погоду одним из привычных способов согреться становятся горячий чай или кофе. Вместе с ними на столе часто появляются выпечка, печенье и конфеты. Такие перекусы кажутся незначительными, но именно из них постепенно складываются дополнительные калории.

Правило первое: полноценный завтрак и режим

Одна из причин осеннего переедания — неправильное распределение еды в течение дня. Контроль веса начинается с завтрака, уверена Тиханычева. Полноценный утренний прием пищи помогает дольше сохранять сытость и снижает вероятность перекусить сладким уже через несколько часов. В завтрак можно включать яйца, рыбу, мясо, цельные злаки, овощи и полезные жиры. Полностью отказываться от углеводов не стоит: сложные углеводы поддерживают энергию и делают рацион сбалансированным.

Не менее важна регулярность. Оптимальный вариант — три полноценных приема пищи в день: завтрак, обед и ужин. Если каждый из них сытный, проще отказаться от постоянных перекусов и контролировать тягу к сладкому.

Правило второе: согреваться едой, а не чаем со сладостями

Осенью легко сформировать привычку согреваться горячим чаем или кофе, к которым автоматически добавляется что-нибудь сладкое. Если это повторяется несколько раз в день, такие перекусы становятся заметной частью суточного рациона. Если между основными приемами пищи появляется сильный голод, стоит обратить внимание на их состав. Возможно, в них недостаточно белка, сложных углеводов или жиров.

В холодное время года эксперт советует делать акцент на супах, бульонах, мясе, птице, рыбе жирных сортов, яйцах, злаках и бобовых. Овощи можно запекать и тушить. Особое место стоит отвести сезонным продуктам: тыкве, свекле, моркови, капусте, репе, редьке, дайкону, луку и чесноку. Из фруктов и ягод подойдут яблоки, гранаты, облепиха, цитрусовые, хурма, киви и фейхоа. Сделать блюда насыщеннее помогут специи: имбирь, корица, тмин, зира, мускатный орех.

Также важно различать физический голод и эмоциональный — желание согреться, отдохнуть или отвлечься. Осенью еда нередко становится одним из самых доступных способов получить удовольствие.

Правило третье: выбирать цельные продукты

Важно обращать внимание не только на калорийность, но и на качество продуктов. Предпочтение стоит отдавать цельным продуктам с минимальной промышленной обработкой. Стоит исключить полуфабрикаты, сосиски, колбасы, готовые завтраки, снеки и промышленную выпечку.

Не нужно отказываться от жиров в попытке снизить калорийность. В рацион можно включать оливковое, кунжутное и тыквенное масла, сливочное и топленое масло, орехи, семена, авокадо и жирную рыбу.

Если сахар и сладости заменяются медом, важно помнить, что его количество тоже должно быть умеренным: мед остается калорийным продуктом. Маркировка «без сахара» также не означает, что продукт полезный или низкокалорийный. Ориентироваться стоит на состав, а не на надпись на упаковке.

Правило четвертое: не делать ужин самым плотным

Для сохранения веса имеет значение и распределение питания в течение дня. Организм работает по циркадным ритмам: утром и днем обменные процессы активнее, а ближе ко сну организм переходит в режим отдыха. Поэтому привычка переносить основную часть калорий на поздний вечер может негативно влиять на обмен веществ и контроль веса.

Основную калорийность рациона лучше распределять на первую половину дня, а ужин делать более легким и заканчивать примерно за два-три часа до сна. Он может включать легкий источник белка, например нежирную рыбу, приготовленные овощи или зелень и небольшое количество полезных жиров. Отказываться от ужина совсем не стоит. Задача — не превращать его в самый объемный прием пищи за день.

Правило пятое: не забывать про сон и активность

Осенью уровень физической активности часто снижается, поэтому даже привычный рацион может привести к набору веса, если расход энергии стал меньше. Компенсировать это интенсивными тренировками необязательно. Значение имеет обычная повседневная активность, в том числе регулярные прогулки. Одевайтесь теплее, берите термос с теплым напитком и двигайтесь.

Не менее важен полноценный сон. Он влияет на уровень энергии, настроение и пищевое поведение. Недостаток сна может усиливать чувство голода на следующий день и тягу к калорийной пище. Получается замкнутый круг: переедание вечером ухудшает качество сна, а недостаток сна на следующий день снова провоцирует переедание. Оптимально соблюдать стабильный режим, ложиться до 23:00 и отводить на сон не менее восьми часов.

«Для сохранения веса с наступлением холодов не нужны жесткие ограничения, — резюмирует Жанна Тиханычева. — Гораздо важнее не создавать условий, при которых переедание становится неизбежным».

Полноценные приемы пищи помогают не переносить основную часть еды на вечер, теплые сытные блюда снижают потребность в перекусах, а сезонные овощи, злаки, белковые продукты и полезные жиры делают рацион разнообразным. В сочетании с достаточным сном и регулярной активностью такой подход помогает адаптировать питание к холодному времени года и не набрать лишние килограммы.

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