В томском цирке конструкция с прожекторами рухнула на детские качели

В Томске во время антракта между представлениями в цирке «Орион» сорвалась с креплений конструкция с прожекторами и рухнула вниз, задев подвесные качели, на которых в этот момент катали маленьких посетителей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. После случившегося девочек четырех и восьми лет госпитализировали.

Инцидент произошел в цирке «Орион» во время антракта. Под куполом шатра продолжали работать подвесные качели, на которых за отдельную плату катали детей. Однако в разгар развлечения сверху сорвалась конструкция со световым оборудованием и задела аттракцион.

По предварительной информации, в момент происшествия на качелях находились две девочки четырех и восьми лет. После случившегося обеих госпитализировали для медицинского осмотра. Подробности об их состоянии пока не сообщаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит выяснить, что стало причиной обрушения и кто нес ответственность за исправность оборудования.

Проверку также начала прокуратура. Ведомство оценит состояние конструкций и соблюдение требований безопасности при организации детского досуга. Особое внимание уделят техническому состоянию аттракциона и светового оборудования, установленного под куполом цирка.

Подобные происшествия в цирках уже случались. Ранее в Самарской области обрушилась трибуна передвижного цирка в Нефтегорске. В результате ЧП пострадали семь человек, среди них четверо детей. По данным МЧС, после медицинского обследования всех пострадавших направили на амбулаторное лечение.

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