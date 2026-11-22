В Израиле похоронили основателя Jah Division Герберта Моралеса

Церемония прощания с Гербертом Моралесом — создателем отечественной регги-группы Jah Division — состоялась в Израиле.

Траурная церемония прошла в день его 65-летия, которое он не смог встретить. Кадры с похорон публикует 5-tv.ru.

Ранее, 20 ноября, стало известно о том, что музыкант умер в возрасте 64 лет. Его дочь Мила сообщила о случившемся в соцсетях и охарактеризовала Моралеса как человека-эпоху.

Герберт Моралес родился 22 ноября 1961 года в столице. В конце 80-х у него возник интерес к регги, и он основал группу Jah Division — одну из первых в нашей стране, которая исполняла музыку в этом стиле. Как отмечала дочь музыканта Мила, работа в этом направлении была смелым шагом.

«Это очень смелый шаг на самом деле — в нашей холодной стране играть такую солнечную, такую теплую музыку. Он легенда, он начал этот путь и открыл для России регги-музыку в целом», —рассуждала она.

Последние годы жизни музыкант провел в Израиле.

В квартире Герберта Моралеса планируют открыть мемориальный музей. Дочь музыканта сообщила, что родные намерены сберечь аудиозаписи, художественные произведения, личные предметы и обстановку его дома. Работу над созданием музея начнут вскоре после похорон.

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