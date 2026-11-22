Бритни Спирс извинилась перед семьей после многолетней вражды

Американская певица Бритни Спирс публично извинилась перед родственниками после многолетней вражды. Об этом сообщает издание Page Six.

Под публикацией со сгенерированной искусственным интеллектом фотографией котят, пьющих чай в Лондоне, поп-звезда написала, что сожалеет о том, что выносила семейные конфликты на публику.

«Мне так повезло иметь такую прекрасную семью… Мне очень жаль, что я затронула прошлые проблемы, но, думаю, сделала это, потому что поняла, что мне нужно защитить свое сердце… Мое упрямство — это по-детски и нелепо. Размышляя о прошлом, возможно, есть доля правды с психологической точки зрения… в любом случае, я прошу прощения у своей семьи за то, что поднимались эти воспоминания. Я никогда не говорила с ними о произошедшем лично. Честно говоря, я просто безумно по ним скучаю! И мне очень жаль!» — написала Спирс.

Почему Спирс извинилась

По словам певицы, она долго не решалась на личный разговор с родными. Все эти годы она предпочитала публично высказываться о семейных проблемах, но так и не обсудила их напрямую с близкими. Теперь Спирс называет собственное упрямство «по-детски нелепым» и признает, что, возможно, в ее словах была доля правды с психологической точки зрения.

При этом еще в начале ноября звезда жестко критиковала младшую сестру Джейми Линн и говорила, что хочет найти себе новую семью. А в октябре Спирс открыто признавалась в злобе на мать и отца из-за многолетней опеки и тотального контроля.

Что известно об опеке

Бритни Спирс поместили под опеку отца Джейми Спирса в 2008 году из-за ментальных проблем. Под опекой певица пробыла до ноября 2021 года. Все эти годы она не могла самостоятельно распоряжаться финансами и принимать ключевые решения.

Решение о назначении опеки суд принял в конце 2008 года. Отец контролировал ее образ жизни и финансы в течение 13 лет. Популярность певицы в 2010-е несколько ослабела в сравнении с оглушительным успехом первой половины 2000-х, но она продолжала выступать, записывать диски и ездить в турне — хотя и с перерывами на реабилитацию.

В 2021 году Спирс в суде объяснила свое положение. По ее словам, под опекой она не могла выходить замуж и рожать: ей установили внутриматочную спираль. Певица говорила, что хотела бы ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка, но «команда» не позволяла ей обратиться к врачу.

В октябре Спирс жаловалась, что за 15 лет под присмотром родственников превратилась в «бездушного робота» и полностью утратила доверие к близким. По ее словам, опека оставила глубокий след в ее жизни и отношениях с семьей.

Что известно о личной жизни

У поп-исполнительницы есть сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс. Их вырастил бывший муж звезды Кевин Федерлайн. Отношения с детьми у Спирс тоже складывались непросто, но в последние годы она старается поддерживать с ними связь.

Ранее Бритни Спирс отклонила предложение Джастина Тимберлейка. Об этом она рассказывала в своих мемуарах, которые вышли в 2023 году и вызвали широкий резонанс.

Как складывались отношения с семьей

Конфликт Спирс с родными длился больше десяти лет. После освобождения от опеки в 2021 году певица начала открыто рассказывать о том, что пережила. Она обвиняла отца в чрезмерном контроле и говорила, что мать и сестра не поддержали ее в трудный момент.

В 2023 году вышли мемуары Спирс «The Woman in Me», где она подробно описала жизнь под опекой. Книга стала бестселлером и вызвала новую волну обсуждений. После этого отношения с семьей окончательно испортились: Спирс перестала общаться с отцом и сестрой, а с матерью поддерживала лишь редкие контакты.

Однако в последние месяцы тон ее высказываний начал меняться. Спирс стала чаще говорить о том, что скучает по родным и жалеет о разрыве. Публичное извинение, по мнению поклонников, может стать первым шагом к примирению.

Что было раньше

История раннего успеха Бритни Спирс началась в конце 1990-х. Она родилась 2 декабря 1981 года в американском городке Мак-Ком в семье бывшей учительницы Линн Айрин Бриджес и строителя Джеймса Парнелла Спирса. В семье было трое детей: Бритни, ее брат Брайан и сестра Джейми Линн.

Прорыв случился в 1999-м, когда певица, которой еще не исполнилось 18 лет, взорвала чарты по всему миру своим дебютным альбомом …Baby One More Time. Хитами стали пять композиций этого альбома, в том числе заглавная песня, которая возглавила влиятельный чарт Billboard Hot 100.

Осенью 2003-го вышел четвертый альбом Спирс In the Zone. За композицию Toxic с этого диска певица получила свою первую премию «Грэмми» и утвердилась в статусе звезды. В клипе Toxic Бритни снялась практически обнаженной — обклеенной сверкающими кристаллами.

Сейчас Спирс, похоже, пытается наладить отношения с родными. Публичное извинение стало первым шагом к примирению после долгих лет конфликтов. Поклонники певицы надеются, что она сможет восстановить связь с семьей и найти душевное равновесие.

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