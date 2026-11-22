SHAMAN не считает свои слова о Киркорове дерзостью

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, уверен, что его отказ приглашать народного артиста России Филиппа Киркорова на свое шоу — это не оскорбление, а честная позиция. Об этом певец рассказал в интервью 5-tv.ru в преддверии юбилейного концерта «35 / Лучшее» в Кремле.

«Я разве отказываюсь от своих слов? Могу еще раз их повторить», — подчеркнул исполнитель.

По словам артиста, он не переходил границ, а лишь ответил на заданный ему вопрос о том, хотел бы он видеть Киркорова среди гостей своего концерта.

«Я не считаю это высказывание жестким. И более того, я же ведь даже не зуб показал, а пол-клычка», — отметил он.

Певец признался, что долго терпел колкости в свой адрес, но любому терпению приходит конец. Он считает, что артист должен иметь стержень и уметь постоять за себя.

«Я же ведь молчу, молчу, но один раз могу и ответить. Иногда надо все-таки щелкать по носу. Потому что характер — он должен быть, если он у тебя есть. А у меня он есть», — заявил артист.

Конфликт между двумя звездами обострился после фестиваля «Новая волна». Тогда Киркорову не понравилось, как Ярослав перепел его хит «Единственная моя». Артист посоветовал коллеге добавить в исполнение «души», а не просто демонстрировать силу голоса.

В ответ SHAMAN дал понять, что не планирует видеть Киркорова на своем главном шоу в Кремле. А когда журналисты намекнули, что поп-король может обидеться, Ярослав лишь иронично отмахнулся: «На обиженных воду возят».

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