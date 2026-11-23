ScienceDailу: в растительных напитках и продуктах обнаружили микотоксины

Ученые Пармского и Крэнфилдского университетов провели масштабное исследование растительных продуктов и напитков, которые продаются в Великобритании. Они изучили 212 образцов, включая овсяное, миндальное и соевое молоко, а также заменители мяса. Результаты оказались неожиданными: во всех продуктах обнаружили хотя бы один из 19 исследованных микотоксинов. Об этом сообщает ScienceDaily.

Микотоксины — это ядовитые вещества, которые вырабатывают некоторые грибы, в том числе плесень. Они могут попадать в продукты, когда зерновые, бобовые и семена заражаются во время выращивания, сбора урожая или хранения. При этом наличие токсина в продукте не означает, что в нем есть живая плесень, и не делает его автоматически опасным.

Что именно проверили

В выборку вошли продукты, которые можно найти на полках обычных супермаркетов: веганские бургеры, кусочки курицы для вегетарианцев, веганские сосиски, а также растительное молоко. Ученые искали 19 различных микотоксинов и обнаружили хотя бы один в каждом образце. Многие продукты содержали сразу несколько видов токсинов.

Исследование возглавили специалисты Университета Пармы, а Крэнфилдский университет выступил партнером. Работа опубликована в журнале Food Control.

Хорошая новость: концентрации ниже нормы

Несмотря на то что токсины нашли везде, исследователи отметили важный момент: во всех продуктах концентрация микотоксинов оказалась ниже рекомендованных пределов Евросоюза. По словам ученых, это отражает высокие стандарты качества, которые поддерживает британская пищевая индустрия.

Андреа Патриарка, старший преподаватель микологии в Крэнфилдском университете, подчеркнул: микотоксины — естественная часть пищевой среды, и они не должны отпугивать людей от разнообразного питания.

«Микотоксины встречаются в продуктах естественным образом, и их невозможно полностью избежать. Как потребители, мы не должны пугаться или отказываться от разнообразных продуктов», — сказал он.

Почему растительные продукты уязвимы

Многие ингредиенты, из которых делают растительные продукты, особенно подвержены грибковому заражению. Зерновые, бобовые и семена могут сталкиваться с плесенью в полях или на складах. Это создает условия для образования микотоксинов еще до того, как сырье попадает к производителям.

В отличие от бактерий или вирусов, микотоксины — это химические вещества, которые вырабатывают грибы. Их присутствие в пище не обязательно означает, что продукт заражен живой плесенью. Риск для здоровья зависит от типа токсина, его концентрации и того, сколько человек употребляет продукт со временем.

Это особенно важно для тех, кто часто ест растительную пищу. Если рацион регулярно включает заменители мяса, растительное молоко, зерновые и бобовые, человек может получать эти вещества из разных источников, а не из одного продукта.

Может ли накопительный эффект вредить здоровью

Хотя концентрации в британских продуктах оказались ниже рекомендованных норм, ученые считают, что эффект повторного воздействия заслуживает внимания. Предыдущие исследования показывали, что регулярное употребление небольших доз микотоксинов может приводить к накоплению и потенциально повышать риски для здоровья.

Съесть один такой продукт время от времени вряд ли опасно, если судить по зафиксированным уровням. Но рацион, который строится в основном или исключительно на растительной пище, может означать повторяющееся воздействие микотоксинов из множества ингредиентов и продуктов. Ученые говорят, что понимание совокупного эффекта важно для оценки возможных долгосрочных последствий.

При достаточно высоких уровнях некоторые микотоксины могут повреждать печень и почки, нарушать работу иммунной системы и повышать риск онкологических заболеваний. Однако новое исследование не доказывает, что проверенные продукты вызывают эти состояния. Оно дает информацию, которую ученые могут использовать для оценки того, сколько токсинов потребители получают с пищей, и для более точной оценки рисков.

Что предлагают ученые

Патриарка отметил, что особенно важный вопрос возникает, когда на рынке появляются новые продукты: сейчас нет установленных правил мониторинга микотоксинов в них. Он добавил, что университет тесно сотрудничает с разными секторами пищевой индустрии — от фермеров до производителей, — чтобы внедрять эффективное управление микотоксинами в стандарты безопасности.

«Данные нашего исследования помогают организациям по безопасности пищи оценивать риски, особенно в сложных многокомпонентных продуктах. Сейчас мы вместе с Университетом Пармы оцениваем риски для населения в зависимости от разных пищевых привычек. Наша цель — консультировать политиков и повышать осведомленность уязвимых потребителей», — сказал он.

Ученые также подчеркивают важность контроля сырья на всех этапах производства. Если выявлять и контролировать заражение до того, как ингредиенты смешают в готовый продукт, производители смогут эффективнее управлять рисками.

Что это значит для потребителей

Обнаружение грибковых токсинов во всех 212 продуктах показывает, насколько важно изучать воздействие на организм через разные продукты, а не оценивать каждый продукт по отдельности.

Для потребителей результаты не являются поводом отказываться от веганской или вегетарианской пищи. Концентрации оказались ниже рекомендованных норм Евросоюза, а микотоксины невозможно полностью исключить из пищевой цепи. Исследование скорее указывает на необходимость дальнейшего изучения того, как разные пищевые привычки влияют на воздействие токсинов, особенно у людей, которые сильно зависят от растительных продуктов.

Университет Пармы и Крэнфилдский университет продолжают сотрудничество, чтобы изучить эти пищевые модели, выявить потенциально уязвимые группы и предоставить данные для будущей политики в области безопасности пищи.

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