SHAMAN превратил кожаные штаны в культовый элемент ради внимания публики

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, сделал кожаные штаны ключевой деталью своего имиджа, чтобы о нем не переставали говорить. Об этом певец заявил в интервью 5-tv.ru в преддверии юбилейного концерта «35 / Лучшее» в Кремле.

По словам артиста, за пять лет ему удалось превратить обычную деталь гардероба в настоящий символ, который теперь прочно ассоциируется с его именем.

«Задача артиста — не оставлять людей равнодушными, всегда удивлять, оставаться интересным, скажем так, в плоскости обсуждения. И я, как продюсер своего подопечного SHAMAN, понимаю и подогреваю интерес, чтобы сериал под названием „SHAMAN“ не заканчивался никогда и нигде, как и граница России», — объяснил Дронов.

Летом поклонники могли подумать, что история знаменитых брюк подошла к концу. Артист сжег их в русской печи, символически обозначив начало нового творческого этапа. Однако отказываться от ярких сценических деталей он не собирается. Просто теперь на смену старым кожаным штанам придут совершенно новые.

На концерте в Кремле зрители впервые увидят новые штаны SHAMAN. Какими именно они будут, Дронов раскрывать не стал, но пообещал, что поклонники не останутся равнодушными.

«Я не буду ничего комментировать, потому что до концерта 22 ноября осталось совсем немного времени. Вот поэтому скоро увидите все. Я уверен, что они на 100% не оставят поклонников равнодушными», — поделился артист.

Новой детали гардероба певец уже даже дал название — штаны SHAMAN 2.0.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, дал откровенное интервью в преддверии юбилейного концерта «35 / Лучшее» в Кремле. Певец рассказал о своем отношении к критике, скандалам и неоднозначной реакции публики на его поступки.

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