В церкви немецкого города Бад-Грененбах 19 человек отравились угарным газом. Об этом пишет Focus Online со ссылкой на представителей экстренных служб.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил представитель центра, отвечающего за проведение спасательной операции. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность отопительной системы здания.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, пожарные и сотрудники полиции. В городе с населением около шести тысяч человек развернули масштабную спасательную операцию.

Правоохранительные органы продолжают выяснять, что именно привело к распространению угарного газа в здании церкви.

Еще один случай отравления опасным газом произошел в Хабаровске. В бассейне «Дельфин» из-за ошибки сотрудника произошла утечка хлора, в результате которой пострадали посетители, в том числе дети.

По предварительным данным, работник перепутал рычаги и вместо кислоты добавил хлор. В результате едкий газ распространился по помещению спортивного комплекса. В тот момент в бассейне находились около 30 человек.

За медицинской помощью обратились 15 посетителей, десять из них госпитализировали. Среди них — трое детей, состояние которых врачи оценили как средней тяжести.

После происшествия бассейн временно прекратил работу. Сейчас в здании проводят технические работы.

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