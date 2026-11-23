Radiology: физраствор может заменить гормоны при лечении боли в запястьях

Всего 15 минут, обычный физраствор и никакой хирургической операционной — ученые нашли способ помочь миллионам людей с синдромом запястного канала избавиться от боли в руках. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

Синдром запястного канала — это настоящая расплата за современный образ жизни. Он возникает, когда срединный нерв, проходящий от предплечья к кисти, оказывается зажат в узком канале запястья. В результате человек может испытывать боль, покалывание, онемение и мышечную слабость.

Часто проблема связана с повторяющимися движениями рук и запястий. По данным исследования, с таким состоянием в течение жизни сталкиваются от 5% до 10% людей.

Обычно врачи предлагают либо операцию, либо инъекции стероидов. Гормоны снимают отек и боль, но радость часто бывает недолгой: через пару месяцев симптомы возвращаются. К тому же у стероидов есть неприятные «побочки» — они могут истончать ткани и ослаблять сухожилия.

15-минутный «душ» для нерва

Новый метод называется гидродиссекцией под контролем ультразвука. Врач с помощью тонкой иглы вводит обычный физраствор в пространство вокруг зажатого нерва.

Жидкость под давлением мягко «отклеивает» нерв от окружающих тканей и устраняет спайки, которые мешали ему двигаться. Нерв наконец-то получает свободу и пространство для восстановления.

Почему обычный физраствор победил «тяжелую артиллерию»

Чтобы проверить метод, ученые провели эксперимент с участием 63 пациентов. Их разделили на три группы: одним вводили чистый физраствор, вторым — смесь раствора со стероидами, а третьим — только стероиды.

Первые улучшения появились во всех трех группах уже через четыре недели. Но со временем разница стала заметнее.

У пациентов, которым провели гидродиссекцию, положительный эффект сохранялся и даже усиливался. А у тех, кто получил только стероидные инъекции, неприятные симптомы постепенно возвращались.

«На 12-й неделе и через 6 месяцев обе группы гидродиссекции продемонстрировали дальнейшее улучшение клинических симптомов и функций, тогда как пациенты, получавшие только инъекции кортикостероидов, столкнулись с рецидивом симптомов. Это говорит о том, что первоначальный эффект был недолгим», — отметила соавтор исследования доктор Анупама Тандон, профессор кафедры радиодиагностики и визуализации Университетского колледжа медицинских наук и больницы Гуру Тег Бахадур в Дели (Индия).

Еще один интересный результат: добавление стероидов к физраствору не дало заметного преимущества. То есть обычный солевой раствор обеспечил сопоставимый долгосрочный эффект.

Это подтвердили и результаты УЗИ. У пациентов после гидродиссекции размер поперечного сечения срединного нерва уменьшился примерно на 43–45%. В группе, получившей только стероидные инъекции, сокращение составило около 15%.

Никаких швов

Главный плюс новой процедуры — ее простота. Весь процесс занимает около 15 минут. Пациенту не нужен наркоз, ему не приходится ложиться в больницу и снимать швы. Более того, вернуться к работе можно уже через час после визита к врачу.

Ученые уверены: гидродиссекция может стать хорошей альтернативой для людей, которым не помогают обычные методы лечения. В некоторых случаях она способна отсрочить операцию или даже помочь обойтись без нее.

Есть нюанс

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые пока не спешат объявлять новый метод универсальным решением.

В исследовании участвовали всего 63 человека, а наблюдение продолжалось только шесть месяцев. Поэтому пока рано говорить о том, насколько долго сохраняется эффект и будет ли процедура одинаково хорошо работать у разных пациентов.

Для окончательных выводов нужны более масштабные исследования с участием нескольких медицинских центров.

Ученые уже продолжают работу. В новом исследовании они сравнивают разные жидкости для гидродиссекции, в том числе обычный физраствор и декстрозу — раствор на основе сахара.

Возможно, именно такой простой и малотравматичный подход в будущем позволит большему числу людей избавиться от боли и онемения в руках без хирургического вмешательства.

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