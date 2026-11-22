Президент Бразилии призвал Путина, Трампа и Си выпить вместе конька или виски

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпиня положить конец насилию в мире и выпить пива, виски и коньяка. Его высказывание приводит CNN Brazil.

По словам Лулы, в середине этого года он созванивался с главами США, КНР и России и призывал их организовать совместные переговоры для обсуждения текущих вооруженных конфликтов.

«Не знаю, виноват ли я, но я позвонил им троим и сказал то же самое: ради Бога, соберитесь вместе, выпейте пива, коньяка или виски, но поговорите и прекратите насилие. По совпадению или нет, они все трое собрались вместе. Был ли это мой звонок или нет, я не знаю», — утверждает он.

Как он отметил, это произошло незадолго до трехсторонних переговоров в Шэньчжэне.

Бразильский лидер добавил, что ему «комфортно» беседовать с Трампом, Си Цзиньпином и Путиным о конфликтах в мире, и что с каждым из них он разговаривал более полутора часов.

«Я хотел привлечь внимание этих троих, которые являются тремя наиболее важными фигурами. В моем правительстве нет комплекса неполноценности. Я знаю, что у меня нет высшего образования, я не так образован, как другие главы государств. Но ни у кого из них нет больше характера и представительности, чем у меня. Поэтому я говорю с ними свободно», — отметил президент.

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