SHAMAN признался, что сам запускает мемы и пародии о себе

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сам придумывает и запускает многие мемы и пародии о себе. Об этом исполнитель рассказал корреспонденту 5-tv.ru на пресс-подходе перед юбилейным концертом «35 / Лучшее» в Кремле.

«Вы знаете, я, в общем-то, большинство этих мемов сам про себя и запускаю», — признался артист.

Как пояснил Дронов, ему искренне интересно наблюдать за реакцией аудитории на собственные выходки.

«Я как, знаете, такой наблюдатель, как профессор за стеклом, смотрю на дело своих рук», — отметил он.

Певец убежден: в современном шоу-бизнесе мало просто исполнять хорошие песни — важно постоянно давать людям поводы для обсуждений и улыбок. Более того, прямо во время беседы с журналистами у него появились новые идеи.

«Вы меня сейчас натолкнули еще несколько пародий про себя запустить после этого общения», — пошутил певец.

В преддверии концерта артист также дал эксклюзивное интервью 5-tv.ru, в котором рассказал, что даже его сценические образы — не случайный выбор, а продуманный пиар-ход. Например, кожаные штаны за пять лет стали узнаваемой частью его имиджа и постоянным поводом для обсуждений.

Хотя минувшим летом музыкант устроил необычный перформанс и сжег старые брюки в русской печи, отказываться от эпатажного образа он не собирается. На юбилейном концерте в Кремле SHAMAN обещает удивить публику новой версией своего фирменного наряда.

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