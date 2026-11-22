Стали известны подробности состояния четырехлетней девочки, на которую в цирке Томска рухнула световая установка. Информацию 5-tv.ru предоставила мать пострадавшей.

Женщина рассказала, что ее дочь обессилена и напугана. В настоящее время девочка пребывает с матерью в больнице. Юной пациентке уже сделали рентген — на плече и голове у нее выявлены гематомы.

Как подчеркнула мать девочки, аттракцион был платной услугой, и перед ее дочерью покататься успели и другие дети. Когда конструкция рухнула, ее элемент демонтировали с потолка, но шоу продолжилось.

Происшествие случилось во время перерыва, когда ребята катались на качелях под куполом цирка. Предположительно, на них находились две девочки четырех и восьми лет. По факту инцидента заведено уголовное дело, устанавливаются все детали произошедшего.

До этого появилась информация о том, что в цирке «Орион» в Томске световая конструкция обрушилась и задела качели, на которых качались дети. Кадры произошедшего попали в распоряжение 5-tv.ru.

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