SHAMAN вышел в Кремле в новых джинсах с флагом России и дыркой для фантазий

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, представил новую версию своего знаменитого сценического образа на юбилейном концерте «35 / Лучшее» в Кремле. Вместо кожаных штанов, которые артист летом отправил в русскую печь, на сцене появились узкие джинсы со светодиодным флагом России и весьма провокационной деталью.

5-tv.ru

На правой штанине разместился светящийся триколор почти во всю длину ноги. Но куда больше внимания досталось левой — спереди на джинсах появилась заметная дырка, которую сам SHAMAN предложил оставить «для ваших фантазий». Важная деталь — отныне штаны артиста имеют специальное крепление для микрофона.

Эффектный образ артист приберег для песни «Грешная любовь»: название композиции добавило выходу нужной двусмысленности.

Еще летом казалось, что история самых обсуждаемых штанов российского шоу-бизнеса закончена. Прежние кожаные брюки SHAMAN публично сжег в русской печи, символически закрыв одну главу своего сценического образа. Однако полностью прощаться с эпатажем певец явно не собирался.

В интервью 5-tv.ru Дронов признавался, что когда-то специально сделал кожаные штаны одной из ключевых деталей своего имиджа — именно ради того, чтобы разговоры о нем не прекращались.

За пять лет обычная часть гардероба превратилась в самостоятельный символ SHAMAN. Сам артист не скрывает, что как продюсер собственного проекта сознательно подбрасывает публике новые темы для обсуждения и считает умение удивлять важной частью профессии.

5-tv.ru

Судя по реакции на новый образ, достойная замена сгоревшим кожаным штанам уже найдена: теперь вместо них у SHAMAN — джинсы с подсвеченным флагом России и той самой дыркой «для фантазий».

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