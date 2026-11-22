В зоопарке китайского города Паньчжихуа официально разрешили не худеть местной знаменитости — леопарду Паньбаобао. Причина уважительная: животному больше 16 лет, и сотрудники решили не подвергать его стрессу ради стройной фигуры. Об этом пишет китайское интернет-издание «Цзюпай Синьвэнь».

Почему леопарда не посадили на диету

Вес Паньбаобао превышает 65 килограммов — это заметно больше нормы для его вида. Однако в зоопарке рассудили, что в почтенном возрасте резкие ограничения в еде принесут больше вреда, чем пользы. Вместо диеты зверю решили понемногу увеличивать физическую активность.

Что ест знаменитый леопард

Рацион Паньбаобао остается внушительным: ежедневно он съедает более полкилограмма говядины, а периодически получает курицу — для сбалансированного питания. С такими объемами сохранять скромные формы было бы непросто даже у более молодого хищника.

Чем прославился Паньбаобао

Излишний вес сделал леопарда звездой всекитайского масштаба. За внушительные формы его часто сравнивают с Когтеузером — упитанным леопардом-полицейским из мультфильма «Зверополис». Теперь у Паньбаобао появился и вовсе беспроигрышный аргумент в пользу лишнего веса: возраст.

Похоже, в зоопарке Паньчжихуа решили, что счастье и спокойствие пожилого леопарда важнее строгих стандартов. Диета отменяется, мясо остается — редкий случай, когда лишние килограммы официально признали допустимыми.

Забота о животных выходит на новый уровень и в других странах. В США последнюю группу лабораторных шимпанзе отправляют на пенсию в заповедник Chimp Haven — там приматов ждут кино, музыка и жизнь на природе. Пока китайский леопард отстаивает право на лишний вес, американские шимпанзе осваивают репертуар болливудских фильмов и скрипичных концертов: у животных, судя по всему, пенсия складывается интереснее, чем у многих людей.

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