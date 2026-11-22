Лимончелло из подпольного цеха под Шереметьево подавали в бизнес-классе

Столичные правоохранители обнаружили подпольный цех по производству алкоголя рядом с аэропортом Шереметьево. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. По его данным, продукцию с этикеткой «Лимончелло» предлагали пассажирам бизнес-класса.

Во время оперативных мероприятий из помещения изъяли более 1 200 бутылок немаркированного алкоголя. По факту производства и оборота такой продукции возбудили уголовное дело. Оно касается неустановленных сотрудников и руководителей предприятия и квалифицировано по пункту «а» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса.

В пресс-службе Шереметьево заявили, что напиток никогда не подавали в бизнес-залах воздушной гавани. Там также отметили, что аэропорт не организует питание и напитки на борту самолетов, а потому не связан с производством и предложением этого алкоголя пассажирам.

Кто именно закупал продукцию подпольного цеха и как она попадала в бизнес-класс, официально не уточняется. Ведется следствие, устанавливаются причастные к производству и сбыту лица.

Между тем подделки подстерегают покупателей не только в алкоголе. В канун новогодних праздников Международная ассоциация проверила красную икру на маркетплейсах: килограмм кеты там предлагали всего за две тысячи рублей — почти в десять раз дешевле розницы. Происхождение деликатеса неизвестно, документов нет, а в некоторых случаях вместо натуральной икры продавали имитацию. И это не безобидный суррогат: в лаборатории на Камчатке в каждой третьей партии находили золотистый стафилококк, бактерии, дрожжи и плесень, а эксперты независимой лаборатории — еще и запрещенные консерванты. Так что сэкономить на праздничном столе можно, но вот отравиться — проще простого.

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