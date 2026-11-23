Glukoza призналась, что хочет быть чаще с близкими людьми

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Glukoza, призналась, что сейчас переживает непростой период и все чаще хочет оставаться в кругу близких. Об этом артистка рассказала журналистам на премии «Распаковка 2026».

По словам исполнительницы, в последнее время ей стало некомфортно находиться в местах, где собирается много людей.

«В последнее время не очень уютно себя чувствую там, где много народу. Мне не кажется, что у меня какая-то паническая атака, просто такое состояние, что хочется быть рядом больше с близкими людьми. Там, где тебе не нужно себя как-то показывать, можно расслабляться. Такой период», — призналась певица.

Последние несколько лет для Чистяковой-Ионовой действительно оказались насыщенными переменами. После долгого периода в узнаваемом поп-образе она резко изменила внешний вид и сценическую подачу: стала выбирать более провокационные наряды, необычные прически и макияж, а в музыке сделала больший акцент на электронику. Сама певица объясняла это желанием увидеть себя с другой стороны и позволить себе больше свободы.

Параллельно артистка оказалась в центре сразу нескольких громких историй. Летом 2024 года бурное обсуждение вызвало ее выступление в Красноярске. Зрители жаловались на странное поведение певицы на сцене, а сама Чистякова-Ионова позже объяснила свое состояние тяжелым периодом после смерти бабушки и приемом назначенных ей антидепрессантов.

После того концерта обострился и давний конфликт с Максимом Фадеевым. Продюсер заявил о намерении запретить бывшей подопечной использовать созданный им бренд и исполнять написанные им песни. Впоследствии Чистякова-Ионова стала выступать под написанием Glukoza, а права на товарный знак «Глюкоза» остались у Фадеева.

На фоне этих событий певица продолжила менять и сценический образ, и формат выступлений. В 2025–2026 годах она стала чаще появляться в клубной среде и работать в том числе как диджей. При этом сама Чистякова-Ионова говорила, что внешние изменения отражают ее внутреннее состояние.

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