Профессор ННГУ Николай Черноруков умер на 91-м году

На 91-м году жизни умер Николай Георгиевич Черноруков — выдающийся российский химик, заслуженный деятель науки РФ и заслуженный профессор Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. О смерти ученого сообщила пресс-служба вуза.

«С прискорбием сообщаем, что в ночь на 22 ноября не стало выдающегося ученого, Заслуженного деятеля науки РФ и Заслуженного профессора ННГУ Николая Георгиевича Чернорукова», — говорится в сообщении.

Ректор университета Олег Трофимов отметил, что вуз был для ученого делом всей жизни.

«С отличием окончив химический факультет в 1958 году, он отдал родному вузу более 60 лет — 24 года как декан химического факультета, 27 лет во главе кафедры радиохимии», — рассказал ректор ННГУ.

По его словам, результаты труда Чернорукова — это около 500 научных работ, 20 патентов и 30 защищенных под его руководством диссертаций.

Трофимов выразил соболезнования родным и близким ученого, всему университетскому сообществу и всей российской науке. По словам ректора, во многом благодаря Николаю Георгиевичу нижегородская химия сегодня по праву занимает одно из лидирующих мест в стране.

В ННГУ напомнили, что Черноруков получил мировое признание как специалист в области неорганической химии, радиохимии и радиоэкологии. Он заложил основы кристаллохимической систематики комплексных фосфатов и арсенатов, синтезировав более 100 новых соединений, разработал термо- и радиационно-устойчивые сорбенты для разделения актинидных элементов. После чернобыльской аварии ученый возглавил в ННГУ региональный центр «Радиоактивность и экология» и развивал фундаментальные исследования по химии урана и проблеме радона.

Его заслуги отмечены медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России» и рядом научных премий.

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