Умерла советская актриса Зинаида Асмолова

Советская актриса театра и кино Зинаида Асмолова умерла 20 ноября в Израиле на 93-м году жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Будущая актриса родилась 16 ноября 1934 года в городе Димитрове Донецкой области. После семи классов школы, в 1955 году она получила образование в Днепропетровском государственном театральном училище. Свой путь в профессии начала в драматическом театре Каменца-Подольского, а в период с 1956-го по 1990-й служила в Государственном русском драматическом театре имени Максима Горького.

Известность к Асмоловой пришла с дебютом в кино в 1959 году — она воплотила образ Тамары Петушковой в ленте режиссера Сергея Сплошнова «Любовью надо дорожить». Также в 1980 году актриса снялась в картине «Атланты и кариатиды».

В театре актриса стала известна ролями Лиды в «Старшей сестре» по произведению Александра Володина и Юлии в «Гнезде глухаря» Виктора Розова. Всего на ее счету порядка 70 сыгранных ролей.

В начале 1990-х актриса эмигрировала в Израиль. Последние годы, после смерти сына, она провела в местном доме престарелых.

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