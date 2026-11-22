Две школьницы погибли после падения с 14-го этажа в Истре

Две школьницы 2011 и 2013 годов рождения погибли в подмосковной Истре. Их тела нашли у многоэтажного дома на улице Шнырева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, девочки сорвались с 14-го этажа. Эту информацию также подтвердил мэр Истры.

Обе погибшие жили в городе, воспитывались в благополучных семьях и не состояли на профилактическом учете. Известно, что одна из школьниц ранее уходила из дома.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Рассматриваются разные версии, официальных выводов о причинах трагедии пока нет.

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