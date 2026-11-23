В США создали умное кольцо для молитвы при стрессе

В США представили умное кольцо, которое в момент стресса предлагает помолиться. Об этом рассказало издание Wired.

Кольцо с помощью оптического датчика отслеживает физиологические показатели — пульс, уровень стресса, насыщение крови кислородом и сон. Когда уровень напряжения растет, устройство подает сигнал.

Оповещение на христианском смарт -гаджете может быть двух видов. Первые уведомления представляют собой мягкую вибрацию и тактильный сигнал, а вторые — подсветку на корпусе самого аксессуара: на кольце загорается крест, который выполнен светодиодом.

Напоминания настраиваются как по расписанию, так и при срабатывании датчика стресса.

Кольцо стоит 249 долларов (около 20 400 рублей) и работает вместе с мобильными приложениями, в которых представлены библейские тексты и материалы для духовной практики с десятками миллионов пользователей.

Это первая линейка «христианских» умных колец, переводящих религиозные обряды в формат носимых устройств.

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