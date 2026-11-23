Су-35С прикрыл вертолеты группировки «Запад» во время ударов по ВСУ

Экипаж многоцелевого истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

Задачей летчиков было прикрытие вертолетов армейской авиации, которые наносили удары по живой силе и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.

Су-35С находился в заданном районе и обеспечивал безопасность работы вертолетных экипажей во время выполнения ими боевых задач.

В ведомстве отметили, что летчики оперативно-тактической авиации выполняют вылеты в любое время суток и при различных погодных условиях. В зависимости от поставленной задачи экипажи используют разные типы авиационного вооружения.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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