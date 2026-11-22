Не сдержал слез: SHAMAN расплакался во время дуэта с незрячим участником «Голос. Дети»
Артист не смог скрыть эмоций во время исполнения песни «Моя Россия».
Фото, видео: © РИА Новости/ Арина Антонова; 5-tv.ru
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SHAMAN расплакался на сцене во время песни с Романом Башинским
Заслуженный артист России SHAMAN не смог сдержать слез во время исполнения песни «Моя Россия» вместе с Романом Башинским — незрячим участником шоу «Голос. Дети».
Во время совместного номера артист заметно расчувствовался и расплакался прямо на сцене. Роман Башинский ранее участвовал в детском вокальном проекте и запомнился зрителям своим исполнением.
Для SHAMAN композиция «Моя Россия» имеет особое значение. Ранее артист рассказывал 5-tv.ru, что песня родилась неожиданно: мелодия пришла ему в голову, когда он мыл пол, а затем почти на год оказалась забыта среди диктофонных записей. Позже певец вернулся к наброску и закончил композицию.
Клип на «Мою Россию» SHAMAN снимал в родном Новомосковске. В видео появились его родители, бабушка и дедушка, а сам исполнитель говорил, что для него любовь к Родине прежде всего связана с родными местами и близкими людьми.
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