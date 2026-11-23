Россиянка Сташкевич вышла к жюри «Мисс Вселенная — 2026» в костюме золотой рыбки

Юбилейный, 75‑й сезон «Мисс Вселенная» принимает Сан‑Хуан. Честь России на нем защищает Александра Сташкевич — 21‑летняя студентка факультета журналистики из Тюмени. Вечером 21 ноября она предстала перед судьями в образе «Золотая рыбка»: сапфирово-синяя атласная юбка, корсет с вышивкой, инкрустированный камнями и жемчугом кокошник и огненно‑оранжевая накидка, которая переливается, как чешуя.

Идею подсказала пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке». Автор наряда — кыргызский дизайнер Арзубек Вонама, ранее создававший платья для финала «Мисс Россия 2025». Каркас «плавников», кокошник и обилие декора оказались настолько громоздкими, что костюм пришлось отправлять в Пуэрто‑Рико отдельным багажом. На создание образа ушло 15 дней: авторы хотели не просто показать красивый национальный костюм, а представить публике образ, отражающий богатую русскую культуру.

Помимо национальных костюмов, в программе — дефиле в купальниках, а почти две недели участниц занимают благотворительные акции, фотосессии и собеседования. Закрытое прединтервью с жюри Сташкевич уже прошла, а на гала‑концерте появилась в алом платье, выгодно подчеркнувшем фигуру.

Александра Сташкевич в образе золотой рыбки. Instagram*/ krystalnickolemakeup

Выбор россиянки вызвал в соцсетях критику: девушку утвердили путем закрытого голосования внутри российской делегации — в этом году традиционный «Мисс Россия», официально считающийся отборочным этапом «Мисс Вселенная», не проводился. Пользователи обратили внимание, что первую вице‑мисс России 2025 года Алену Лесняк об отборе не известили, а у Сташкевич к моменту утверждения имелась действующая виза США — без нее в Пуэрто‑Рико не попасть.

Более 11 лет Александра отдала спорту: на ее счету семь побед на чемпионатах страны по черлидингу и звание кандидата в мастера спорта. Девушка готовится стать телеведущей, успела поработать спортивным корреспондентом в хоккейном «Рубине» и футбольной «Тюмени», имеет модельный опыт и входила в топ‑10 «Мисс Россия‑2023».

Имя победительницы станет известно 24 ноября. В юбилейном сезоне за корону сражаются около 120 участниц, в финал пропустят лишь 40. Главным козырем Сташкевич называла стрессоустойчивость, закаленную на крупных турнирах. Результаты отбора в полуфинал объявят уже этой ночью.

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