Пять пострадавших и 19 поврежденных домов: последствия массированной атаки БПЛА на Кубань
На местах падения обломков продолжают работать оперативные службы, а комиссии оценивают нанесенный ущерб.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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После атаки БПЛА на Кубани пострадали пять человек и повреждены 19 домов
Краснодарский край в ночь на 22 ноября подвергся массированной беспилотной атаке. Повреждения получили 17 частных и два многоэтажных дома. Об этом сообщили представители оперативного штаба Кубани в мессенджере МАКС.
Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Спецкомиссии оценили ущерб, нанесенный зданиям в ходе атаки ВСУ. В частных домах повреждены окна и кровли, а в двух многоквартирных зданиях разбиты стекла в семи квартирах.
Накануне оперштаб сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края ранения получили пять человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Больше всего людей пострадало в поселке Афипский Северского района — там травмы зафиксированы у четырех человек, а обломки дронов повредили крыши и выбили стекла в 13 частных домах.
Еще один человек был ранен в станице Медведовской Тимашевского района, в одном из жилых домов повреждены окна. На местах падений фрагментов БПЛА продолжают работать сотрудники оперативных служб.
Несколькими днями ранее при атаке украинских дронов в Северском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Степень тяжести травм в заявлении оперштаба не уточнялась. Кроме того, падение обломков привело к возгораниям на двух предприятиях.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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