После атаки БПЛА на Кубани пострадали пять человек и повреждены 19 домов

Краснодарский край в ночь на 22 ноября подвергся массированной беспилотной атаке. Повреждения получили 17 частных и два многоэтажных дома. Об этом сообщили представители оперативного штаба Кубани в мессенджере МАКС.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Спецкомиссии оценили ущерб, нанесенный зданиям в ходе атаки ВСУ. В частных домах повреждены окна и кровли, а в двух многоквартирных зданиях разбиты стекла в семи квартирах.

Накануне оперштаб сообщал, что из-за падения обломков БПЛА в двух муниципалитетах Краснодарского края ранения получили пять человек. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Больше всего людей пострадало в поселке Афипский Северского района — там травмы зафиксированы у четырех человек, а обломки дронов повредили крыши и выбили стекла в 13 частных домах.

Еще один человек был ранен в станице Медведовской Тимашевского района, в одном из жилых домов повреждены окна. На местах падений фрагментов БПЛА продолжают работать сотрудники оперативных служб.

Несколькими днями ранее при атаке украинских дронов в Северском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Степень тяжести травм в заявлении оперштаба не уточнялась. Кроме того, падение обломков привело к возгораниям на двух предприятиях.

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