Священник Мыльников: помощник для отшельницы Агафьи Лыковой из Хакасии не найден

Неравнодушные к судьбе 81-летней отшельницы из Хакасии Агафьи Лыковой продолжают поиски кандидата на роль ее послушника. Об этом журналистам KP.RU рассказал ее духовный отец — иерей Игорь Мыльников.

Лыкова родилась в тайге в семье староверов, ушедших от мира в 1930-х и ставших последними в своем роду. Геологи нашли Лыковых только в 1978-м, позже родные Агафьи один за другим ушли из жизни. Хозяйство на заимке, с 2001 года входящей в заповедник «Хакасский», женщина ведет одна.

Искать для нее приходится не работника, а человека, близкого по духу. Требования суровые: выносливость, навыки жизни в лесу без удобств, твердая вера и отсутствие вредных привычек — «ни капли хмельного, ни дыма табачного».

«Требуется не просто человек, а тот, кто готов к подвигу, кто понимает и принимает незыблемые правила, что создал еще отец Агафьи, Карп Лыков. Это не просто быт, это духовный путь», — пояснил Мыльников.

Заветы Карпа Лыкова помогали выживать десятилетиями, и нарушать их Агафья не собирается. Ей нужен единоверец, согласный на уединение, отказ от мирских благ и служение.

Прежний помощник — дьякон Георгий Данилов из Орска — вел хозяйство и охранял женщину от диких зверей. В 2026 году к ее дому повадился медведь, так что новому спутнику понадобится смелость. Да и других дел хватает: Лыкова держит коз, кур и собак.

Двумя неделями ранее отшельница перестала выходить на связь — пропала на несколько дней. Тишина встревожила ее друзей на «большой земле», особенно с учетом того, что окрестности ее дома заполонили медведи. Когда перестал работать спутниковый телефон, было решено отправить к Лыковой в тайгу экспедицию.

Опасения не подтвердились: женщина оказалась жива и здорова, а причиной исчезновения связи стала техническая неисправность аппарата. Связь удалось восстановить, но проблема с поиском помощника накануне зимы так и не решилась.

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