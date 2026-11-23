В США задержали более 5,7 тысячи рейсов из-за нового технического сбоя в авиации

Тысячи авиарейсов были отменены или задержаны в США 22 ноября. Соответствующая информация появилась на портале FlightAware. За сутки в стране задержали более 5,7 тысячи рейсов, 242 авиаперелета не состоялись вовсе.

Незадолго до этого, по данным газеты The New York Post, в аэропорту Атланты произошел технический сбой у одного из крупнейших американских перевозчиков Delta Air Lines. Неполадки возникли в системе, отвечающей за учет веса и балансировки самолетов.

Как сообщили журналисты, к 11:00 по местному времени (19:00 по московскому. — Прим. ред.) задержали 681 рейс из Атланты и 591 рейс Delta Air Lines по всей стране. Аэропорт Хартсфилд-Джексон — один из самых нагруженных в США. Согласно FlightAware, задержки вылетов из него превышали час.

Это не первый масштабный сбой за последнее время. На прошлой неделе из-за технических неполадок Федеральное управление гражданской авиации США более чем на четыре часа запретило все вылеты по стране — причиной стал сбой связи в центрах управления воздушным движением. Крупные сбои фиксировали также у Microsoft, авиаперевозчика United Airlines и банка JPMorgan Chase.

Вечером 13 ноября власти США распорядились остановить вылеты по всей стране из-за проблем со связью в системе управления воздушным движением. Число задержек и отмен рейсов достигло примерно семи тысяч.

Причиной масштабного сбоя стал отказ сетевого маршрутизатора в аэропорту Чикаго Мидуэй. Неполадка нарушила работу системы связи авиадиспетчеров и затронула другие центры управления полетами. Лайнерам, уже находившимся в воздухе, разрешили продолжить полет и приземлиться.

Сначала обсуждались версии о кибератаке и о системе SMART с искусственным интеллектом, которую незадолго до происшествия внедрили в управление полетами. Однако разработчик отверг причастность к сбою, а власти не обнаружили признаков преднамеренного вмешательства.

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