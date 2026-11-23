Гибридные клетки хомяка и водоросли сохранили чужую ДНК более 150 поколений

Японские ученые создали необычные гибридные клетки, объединив генетический материал одноклеточной красной водоросли с клетками китайского хомяка. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Исследователи перенесли в клетки млекопитающего практически весь ядерный геном водоросли Cyanidioschyzon merolae. В результате часть ее ДНК встроилась непосредственно в хромосомы хомяка. Созданные клетки ученые назвали «планималами» — от английских слов plant и animal.

Они продолжали нормально делиться более 150 поколений, при этом большая часть чужеродного генетического материала сохранялась внутри клеток. Однако полноценного «фотосинтезирующего хомяка» не получилось. Около 96% генов водоросли, отвечающих за синтез белков, оставались неактивными.

Поэтому новых функций, в том числе способности к фотосинтезу, клетки не приобрели. Тем не менее, ученые считают, что эксперимент поможет лучше понять, как клетки принимают и сохраняют большие объемы чужеродной ДНК. В дальнейшем исследователи рассчитывают научиться включать отдельные полезные гены водорослей уже внутри клеток животных.

Одна из долгосрочных целей — создание клеток, способных использовать отдельные механизмы, характерные для растений и водорослей, например производить полезные вещества или участвовать в процессах, связанных с фотосинтезом. Но пока это лишь перспектива будущих исследований.

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