Самый сильный снегопад сезона придет в Москву 24 ноября

Самый сильный снегопад с начала сезона ожидается в Москве во вторник, 24 ноября. Осадки начнутся после полудня и практически без перерыва продлятся до середины среды. Об этом сообщили в РАН.

Причиной резкого ухудшения погоды станет крупный холодный атмосферный вихрь диаметром около тысячи километров. Его центр пройдет примерно в 200 километрах к юго-востоку от столицы — в районе Рязани.

Снег начнется ориентировочно в середине дня. Самая интенсивная его фаза ожидается в ночь со вторника на среду.

За это время в Москве может выпасть до 15 сантиметров осадков. Высота снежного покрова способна достигнуть десяти сантиметров. Не исключено, что он уже не растает до весны.

Одновременно в столице резко упадет атмосферное давление — примерно с 755 до 746 миллиметров ртутного столба всего за половину суток.

Вместе со снегом придет сильный северный ветер. Во вторник температура опустится до минус одного — минус 2 градусов, а к вечеру порывы усилятся до 13–16 метров в секунду. Сильный ветер сохранится и в течение среды.

После прохождения циклона потепления не ожидается. Уже в четверг утром температура может опуститься до минус 2 градусов, а к концу недели — до минус 7-9.

Под ударом непогоды окажется не только Москва. Сильный снег ожидается также в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ярославской и Тверской областях.

Всего за два дня циклон охватит территорию протяженностью более тысячи километров и принесет зимнюю погоду практически во всю центральную часть России.

По прогнозам, отрицательные температуры сохранятся как минимум в ближайшие две недели. Поэтому выпавший во вторник и среду снег может сформировать устойчивый покров, который сохранится до весны.

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