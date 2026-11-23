Полина Диброва назвала себя женой Товстика и заявила что свадьба была вчера

Полина Диброва дала поклонникам новый повод говорить о возможной свадьбе с бизнесменом Романом Товстиком. В личном блоге она опубликовала совместные кадры с возлюбленным и неожиданно назвала себя его женой.

Фото: Telegram/ ПОЛИНА ДИБРОВА/ dibrovapolina

«Жена-блогер», — так подписала Диброва совместное с Товстиком видео.

Одна из подписчиц сразу поинтересовалась, когда пара успела оформить отношения. Полина ответила коротко: «Вчера».

Накануне модель также публиковала фотографию в белом платье и рассказывала о подготовке к некоему событию. Теперь поклонники предполагают, что речь действительно могла идти о свадьбе. Хотя Диброва и Товстик официально о регистрации брака пока не объявляли.

На сомнения и колкие комментарии подписчиков Полина тоже отреагировала.

«Надо вам пережить мое счастье — вам легче станет», — написала она.

Роман Товстик и Полина Диброва перестали скрывать отношения сразу после расставания со своими прежними супругами. Полина была замужем за телеведущим Дмитрием Дибровым, с которым воспитывает троих сыновей. У Товстика шестеро детей от бывшей супруги Елены.

Недавно бизнесмен также говорил, что они с Полиной намерены жить одной большой семьей, но при этом каждый продолжит самостоятельно отвечать за воспитание собственных детей.

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