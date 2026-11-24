Воздушная охота без промаха: «Панцирь-С» уничтожил БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
После смены позиции расчет способен за короткое время перевести комплекс из дежурного режима в боевой и приступить к работе.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Расчет Панциря-С уничтожил беспилотник ВСУ в зоне группировки Восток
Украинский беспилотник попытался пройти в зоне ответственности группировки войск «Восток», однако его перехватил расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Воздушную цель обнаружили, взяли на сопровождение и уничтожили. Об этом сообщили в Минобороны России.
Для расчета такая работа идет круглосуточно. Военнослужащие держат под контролем воздушное пространство и прикрывают подразделения от дронов противника.
Как только цель появляется в зоне поражения, «Панцирь-С» переводят из дежурного режима в боевой. После захвата беспилотника расчет выбирает подходящее средство поражения и открывает огонь.
У комплекса для этого сразу два вида вооружения: 12 зенитных ракет и две двуствольные 30-миллиметровые пушки с общим боекомплектом 1400 выстрелов. Это позволяет работать по воздушным целям на разных дистанциях.
После поражения цели расчет не остается на одном месте. «Панцири» регулярно меняют позиции, чтобы снизить риск ответного удара, а затем вновь разворачиваются и возвращаются к контролю воздушного пространства.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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