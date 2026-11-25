Мобильные группы уничтожили более десяти беспилотников ВСУ в Херсонской области

Более десяти украинских беспилотников уничтожили российские мобильные огневые группы в Херсонской области. В борьбе с воздушными целями военнослужащие используют не только зенитные установки, но и крупнокалиберные пулеметы, а обнаруживать противника помогают приборы ночного видения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Расчеты 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» круглосуточно держат под наблюдением небо над тыловыми рубежами. Их задача — не дать украинским беспилотникам добраться до транспортных маршрутов, военных подразделений и объектов инфраструктуры.

В арсенале мобильных групп — зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы ДШК и спаренные ПКМ и ПКТ. Для обнаружения целей в темное время суток военнослужащие используют оптические прицелы и приборы ночного видения.

Особенно напряженная работа идет на участках, где угроза атак беспилотников наиболее высока. Там огневые позиции выстраивают в несколько эшелонов: если воздушная цель проходит один рубеж, ее встречают на следующем. При этом расчеты постоянно меняют расположение огневых точек и тщательно маскируют позиции.

«Работаем на „Моге“, мобильная огневая группа. Задача основная — не допустить пролета беспилотников, сопровождение транспорта. Ну, сбиваем в основном „Хорнеты“. Сбить, в принципе, можно все, главное — слаженность действий экипажа и, соответственно, не паниковать и четко знать, кому что делать», — рассказал заместитель командира взвода 18-й армии с позывным Фил.

Работа расчета начинается еще до появления беспилотника в поле зрения. Информацию о приближении воздушной цели военнослужащие получают по радиосвязи от передовых подразделений и соседних огневых групп. После предупреждения бойцы берут под контроль небо и готовятся открыть огонь при обнаружении дрона.

Такая система защиты уже помогает снижать угрозу для транспорта на наиболее опасных участках трассы Р-280. Мобильные группы продолжают круглосуточное дежурство, прикрывая маршруты передвижения и тыловые объекты от атак украинских беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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