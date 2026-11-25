На укрепление противника обрушился залп термобарических снарядов.
Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Новейшая БМ-2М нанесла огненный удар по опорному пункту ВСУ
Скрытно выйти на позицию, навести машину и обрушить на укрепление противника залп термобарических снарядов — так отработал расчет новейшей тяжелой огнеметной системы БМ-2М на Днепропетровском направлении. Кадры боевой работы опубликовало Минобороны России.
Боевая машина действует в составе отряда специального назначения соединения войск радиационной, химической и биологической защиты группировки «Центр». К позиции расчет выдвигался под прикрытием групп воздушного наблюдения, чтобы не обнаружить себя раньше времени.
Получив возможность открыть огонь, военнослужащие навели установку на укрепление ВСУ и нанесли удар термобарическими боеприпасами. Мощное огневое воздействие привело к уничтожению опорного пункта. Находившийся внутри личный состав противника понес потери.
Одно из преимуществ БМ-2М — автоматизированная система управления огнем. Она позволяет оперативно наводить боевую машину и поражать цели на значительном удалении. После выполнения задачи расчет покинул огневую позицию.
Тяжелые огнеметные системы такого типа предназначены для поражения укрепленных позиций, складов и мест размещения подразделений противника в глубине его обороны.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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