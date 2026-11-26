Саперы ежедневно проверяют дороги ЛНР и уничтожают взрывоопасные предметы

Десятки километров дорог в ЛНР ежедневно проверяют российские саперы: от их работы зависит безопасность маршрутов, которыми пользуются мирные жители. Во время одного из последних рейдов военнослужащие обнаружили сразу два взрывоопасных предмета. Об этом сообщили в Минобороны России.

Проверки проводят бойцы 11-й отдельной инженерной бригады Южной группировки войск. Инженерно-разведывательные дозоры обследуют транспортные маршруты, стараясь не пропустить опасные находки, которые могут угрожать автомобилистам и пешеходам.

Два обнаруженных предмета саперы решили уничтожить прямо на месте. Один ликвидировали с помощью накладного заряда, второй — огнем из стрелкового оружия. Вывозить находки не стали, чтобы не подвергать военнослужащих дополнительному риску.

В Минобороны отметили, что украинские подразделения периодически пытаются минировать дороги на освобожденных территориях. Поэтому проверка маршрутов остается одной из постоянных задач инженерных подразделений.

К таким выходам саперы готовятся заранее. На занятиях в тыловом районе спецоперации они отрабатывают поиск и распознавание взрывоопасных предметов, а также способы их безопасного уничтожения. От скорости и точности действий специалистов зависит, насколько безопасно люди смогут пользоваться привычными дорогами.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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