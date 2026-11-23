«Столичный» оказался самым бюджетным из традиционных салатов на Новый год

Самым доступным среди традиционных салатов на Новый год признан «Столичный»: порция на четверых вытянет на 299 рублей. Такие подсчеты на основе данных Росстата привели журналисты РИА Новости.

Рецепт включает 450 граммов курицы и 300 граммов картофеля, к ним добавляют три яйца, по 150 граммов моркови, соленых огурцов и зеленого горошка, а завершает набор 100 граммов майонеза.

Вторую строчку по бюджетности заняла «Селедка под шубой» — 315 рублей. В ее составе 250 граммов рыбных консервов и 350 граммов картофеля, пять яиц и 250 граммов моркови, плюс по 150 граммов лука и майонеза.

Третьим в рейтинге стал салат «Мимоза»: четыре порции оценили в 326 рублей. Продукты те же, что и для «Селедки под шубой», за исключением рыбных консервов.

Дороже всех оказался «Оливье» — 610 рублей. В него закладывают 300 граммов вареной колбасы и 400 граммов маринованных огурцов, 380 граммов зеленого горошка и 200 граммов майонеза, четыре яйца, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови и 100 граммов лука.

На новогоднем столе, возможно, действительно придется экономить — из-за подорожания красной икры и рыбы рассмотреть бюджетные альтернативы. Самый доступный вариант — икра минтая по 100–130 рублей за небольшую банку. Она подходит для бутербродов, тарталеток и фаршированных яиц.

Икра сельди, медианная цена которой за девять месяцев 2026 года составила около 920 рублей за килограмм, хорошо сочетается с картофелем, яйцами и ржаным хлебом. Для торжественной подачи подойдет более дорогая икра щуки.

Тем, кто не хочет отказываться от красной рыбы, стоит выбрать слабосоленую форель или горбушу. При покупке важно изучать состав, а при домашней засолке — выбирать рыбу, предназначенную для употребления без термической обработки.

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