Пион уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ с дистанции до 30 километров

В Харьковской области уничтожен пункт, откуда украинские военные управляли беспилотниками. Его обнаружили в лесополосе, после чего координаты цели передали расчету самоходной установки «Пион». Об этом сообщили в Минобороны России.

Артиллеристы поразили объект с расстояния до 30 километров. Для удара использовали осколочно-фугасные снаряды. Стрельбу вели с закрытой позиции — расчету не требовалось находиться в прямой видимости цели.

Попадание сняли на видео. Кадры подтвердили, что пункт управления беспилотниками уничтожен. После этого военные оперативно сменили место ведения огня, чтобы избежать ответного удара.

В Минобороны отметили, что «Пионы» группировки войск «Запад» используют не только для уничтожения пунктов управления БПЛА. В числе целей также блиндажи, склады боеприпасов, опорные пункты, артиллерийские батареи, техника и скопления украинских военных.

Артиллерия поддерживает штурмовые и мотострелковые подразделения: расчеты работают как по позициям на передовой, так и по объектам, находящимся в глубине обороны ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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