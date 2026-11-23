Следователь Сырымбетова: поиски Усольцевых продолжатся при необходимости

Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых возобновятся по необходимости. Об этом журналистам РИА Новости сообщила глава первого отдела по расследованию особо важных дел главного управления Следственного комитета (СК) РФ по Красноярскому краю Яна Сырымбетова. По ее словам, соответствующее решение примут позже — на него повлияют текущие условия безопасности для поисковых групп.

«С учетом собранных материалов уголовного дела при необходимости и целесообразности поисковые мероприятия будут продолжены», — известила Сырымбетова.

По данным следователей, Усольцевы отправились в поход с двумя мобильными телефонами. Были ли в них средства навигации, неизвестно. Кроме того, в районе, где потерялись следы пропавших, плохо работает связь.

Семью Усольцевых — 64-летнего Сергея, 48-летнюю Ирину и их пятилетнюю дочь Арину — ищут с конца сентября 2025 года. 28 сентября они отправились из поселка Кутурчин к скале Буратинка в Красноярском крае и не вернулись.

Что известно об исчезновении

Усольцевы планировали присоединиться к группе с гидом, но поход отменили из-за непогоды, и семья пошла самостоятельно — маршрут должен был занять около трех часов. У предполагаемого начала пути осталась их машина. В ней не было туристического снаряжения, зато находилась крупная сумма. Телефон Сергея последний раз фиксировался в сети вечером 28 сентября примерно в семи километрах от поселка.

Активная фаза поисков началась в первых числах октября и продлилась до установления снежного покрова. В первых поисках участвовали до 1,5 тысячи человек — самая масштабная операция в регионе. Возобновляли ее в мае, июне и июле 2026 года, но результатов она не принесла. По делу допросили более 120 человек: родственников, знакомых, сотрудников турбазы и проезжавших мимо водителей.

Какие версии рассматривают

Приоритетной следствие называет несчастный случай, но криминал не исключает. Среди сценариев — резкое ухудшение погоды, из-за которого семья могла укрыться и замерзнуть, или нападение медведя. Исследователь Валентин Дегтерев предположил, что Усольцевы могли задохнуться от угарного газа в пещере или расщелине, разведя костер, либо стать жертвами хищника.

Криминальную версию проверяли, но доказательств не нашли: информации о конфликтах или угрозах в адрес семьи не обнаружено. Также отрабатывали версию побега, однако она считается наименее вероятной — дома остались документы, включая загранпаспорта, а семья планировала дела на октябрь. Отдельно проверяли и гипотезу о том, что Усольцевы могли скрыться в старообрядческом скиту, но эксперты и ее отвергли.

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