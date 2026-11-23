Гарик Сукачев представит новый альбом, который записывал шесть лет

Ровно тридцать лет назад появился «Месяц май» — песня, родившаяся, как признается Гарик Сукачев, буквально на кухне. Сегодня на его выступлениях старые хиты не пылятся в золотом фонде, а продолжают жить рядом с новыми музыкальными экспериментами. И в ближайших планах — концерты в Самаре, Уфе, Москве и выпуск нового альбома. Как легенда русского рока собирает под одной крышей хулиганов и интеллигентов — увидел корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Он постоянно говорит: его коллектив и публика в зале — одна семья. Большая, разношерстная, крепкая. Хотя сам «отец» нет-нет да прикрикнет со сцены. А потом в сотый раз будет признаваться в любви. Так, как умеет только он.

Каждый концерт Сукачева словно театральное действо со своей драматургией. То стоишь, раскрыв рот, глядя на пролетающие снежинки, то уходишь в отрыв вместе с музыкантами, так что стены дрожат.

Плачет скрипка-фиддл. Инструмент, эксклюзивно сделанный корсиканским мастером по старинным гравюрам. Трелью звенят цимбалы. Завывает слайд-гитара под стук африканских барабанов конга. Это целый оркестр, который долго репетирует, устраивает саундчеки, наконец, колесит по стране, давая трехчасовые концерты. Но фронтмен упорно повторяет строки своего друга Кинчева — «Рок-н-ролл — это не работа».

«И для меня, и для всех нас это наше любимое дело, за которое нам еще и деньги платят, вот и все. Работа — это что-то другое, но в моем случае это то, что не приносит удовольствия», — рассказал рок-музыкант, композитор и режиссер Игорь Сукачев.

Удивительная штука. Человек, который поет про курящую бабушку, «майских котов и мужичков», собирает на своих концертах одновременно и самую хулиганскую, и самую интеллигентную публику. Здесь даже мерч «кепка-восьмиклинка» — не просто предмет гардероба, это доступ к чему-то теплому и очень важному. Не поймешь, то ли хулиганскому, то ли к стильному и интеллигентному.

Он не пытается казаться моложе. Он просто поет так, как умеет. Честно, надрывно и с улыбкой. На экранах — молодой Гарик. На сцене — Игорь Иваныч, как его солидно называют коллеги и поклонники.

«Выкладывается на полную, на сто процентов. Нам это очень нравится, очень импонирует», — рассказали слушатели Леопольд Кудасов и Любовь Шарыпина.

«Это как настоящая рок-звезда западная. Человек вырос за эти годы», — рассказал слушатель Дмитрий Соколов.

Так и родился этот хит — под стук колес поездов рижского направления. Никогда не знаешь, где тебя настигнет муза. «Месяц май» вышел ровно тридцать лет назад на пластинке «Песни с окраины». Сейчас записан новый альбом.

«В феврале выйдет пластинка, которая так и будет называться „Боги“. То, что в течение шести лет мы записывали, собрали в единый альбом. Я очень редко теперь пишу. Очень редко», — рассказал рок-музыкант, композитор и режиссер Игорь Сукачев.

Зал не отпускает. Даже выход на бис — это еще пять песен. Впереди Уфа, Самара, итоги года будут подводить в столице. Пятого декабря Сукачев выйдет на сцену Live Арены. Чтобы в очередной раз доказать — никакие цифры в паспорте не имеют значения, пока делаешь то, что любишь.

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