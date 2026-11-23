На Украине священников УПЦ не пускают в храмы и направляют на военные комиссии

В Киево-Печерской лавре — новая грубая провокация против верующих Украинской православной церкви.

Туда прямо во время богослужения ворвалась группа радикалов в масках. На место вызвали полицию, но она демонстративно не вмешивалась. Для Киева это уже привычный сценарий. Храмы отбирают, а тех, кто отказывается переходить к раскольникам, избивают и грозят отправить на фронт.

Что сегодня приходится переживать священникам и прихожанам — увидел корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Тревога вместо воскресной благодати — привычный сценарий для боевиков из раскольнической, так называемой Православной церкви Украины.

Группа радикалов попыталась взять штурмом храм прямо во время богослужения. Напали на верующих и братию лавры.

«Дорогие друзья! Только что поступило сообщение, что группа лиц пытается силой захватить храм преподобного Сергия Радонежского Киево-Печерской лавры. Просим ваших святых молитв и поддержки. Кто имеет возможность — поддержите святую обитель молитвой и посильной помощью», — сообщил адвокат Никита Чекман.

К нападавшим навстречу вышел священник с крестом, паства громко пела молитву. Но слуг Зеленского духовное только бесит.

Многие нападавшие были в масках, якобы «больны». Правда, чем — не объяснили.

Зато пресса тут как тут — и сразу к «больным», которых, оказывается, канонические православные, в основном пожилые женщины, «жестоко» обидели.

Вывернуть события наизнанку и черное представить белым — фирменный стиль главаря провокаторов, атаковавших храм Сергия Радонежского, — боевика Давида Пшеничного. Именно он руководил вооруженным захватом и расстреливал из травматического пистолета православных прихожан Михайловского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Черкассах в октябре 2024 года.

Тот храм был занят, как и многие другие. Череда гонений не прекращается. На прошлой неделе суд отказал священникам УПЦ в доступе к храмам Киево-Печерской лавры.

Священников канонической церкви, отказавшихся перейти в раскол, избивают, не пускают к алтарю, морально унижают, называют «предателями» и стремятся отправить на фронт, как, например, протоиерея Андрея Осику в Хмельницком. В начале октября сотрудники ТЦК поймали его и отправили проходить ускоренную военно-врачебную комиссию.

А в саму Киево-Печерскую лавру киевский режим стремится принести мерзость запустения. Тут вам и выставки 3D-моделей исторических зданий, и гопак у алтаря, и кулинарное шоу.

Кощунство и гонения украинских властей на верующих осудили не только в Русской православной церкви, но и многие священники и общественные деятели по всему миру, в том числе ООН и Международный комитет защиты прав человека. Что не мешает радикалам Зеленского наведываться во все новые храмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС