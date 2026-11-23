Россияне сталкиваются с проблемами при наследовании аккаунтов и цифровых архивов

Россияне массово становятся жертвами бюрократии при попытке получить цифровое наследство. После потери близкого человека в сети остаются терабайты фото и документов, к которым родственники умершего не могут получить доступ. И это еще не самая большая проблема. Успешный личный блог в соцсетях все чаще становится частью раздела имущества при разводе. В итоге даже вокруг виртуального капитала разыгрывается вполне реальная борьба.

Так как разделить цифровое имущество и правильно передать его по наследству? Разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

Одной командой включить свет, открыть шторы, запустить кондиционер. И даже заблокировать двери. Это давно не сюжет фантастического фильма о далеком будущем. Это реальность, в которой все вокруг умное. Даже дом.

«Здесь у всего вокруг есть память и интеллект. Система управления — встроенный компьютер. Руководить домом можно голосом, жестами и через приложение. Все работает. Пока аккаунт принадлежит вам. Но что, если доступ остался у бывшего партнера, который здесь уже не живет… И он решит напомнить о себе среди ночи — включив вам музыку или свет?» — рассказала корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

По словам разработчиков, устроить хаос в доме действительно можно, но и исправить ситуацию не составит труда. У программы чаще всего один главный хозяин. Именно он раздает права другим или ограничивает их. А если аккаунт взломали, его владелец скончался или супруги решили развестись и не могут поделить имущество — вмешаться может компания-производитель умной техники.

«Здесь всегда очень важно оценить, кто имеет правомочия, потому что если мы понимаем, что владелец квартиры, и это подтверждается документами, правом собственности на этот объект, он действительно является правообладателем, то через управление локальным устройством, так называемым хостом или сервером конкретно этого объекта, он может легким образом все это, в принципе… Он может даже самостоятельно, через несколько манипуляций, вывести устройство в заводской режим», — рассказал генеральный директор компании — производителя систем умного дома Александр Ващенок.

Но сбросом настроек можно решить далеко не каждый спор о доступе. К примеру, если речь об электронной почте или страницах в соцсетях. Музыкант Василий Цирин почти десять лет пытается получить записи с почты умершей матери — скрипачки Людмилы Карпушкиной.

«Писал в поддержку почты, которой мама пользовалась, и мне там ответили, что не предоставляют они чьи-то ящики другим людям, даже если это родственники самые ближайшие. Потому что это, значит, против защиты персональных данных», — рассказал музыкант Василий Цирин.

Людмила Карпушкина экспериментировала на стыке классики и рока. Записи с концертов сохранились на ее электронной почте — она отправляла их подругам за границу. Но пароля у сына нет. Признать эти файлы цифровым наследством пока не удалось, но семья не теряет надежды.

«Мамы просто очень рано не стало. В 44 года. И скоро мне столько же исполнится — хотелось бы ее творчество осветить. Дать ему новую жизнь», — рассказал Василий Цирин.

А если цифровое наследство — это не архив снимков, а живой блог? За аккаунтом ворона Гоши из Пермского края следят тысячи подписчиков. Его хозяин Александр Чугайнов скончался, но видео с птицей выходят до сих пор — их публикуют родственники.

У семьи Александра сохранился доступ к странице. Но аккаунт может быть не только памятью о человеке, а еще и источником дохода. Тогда возникают споры о деньгах — и чаще всего, когда речь идет о разводе.

Элина Саляхова из Казани создала аккаунт еще в 2012 году — задолго до знакомства с мужем. Но, по ее словам, после развода бывший супруг потребовал деньги — аргументировал тем, что количество подписчиков в блоге выросло, пока они были в браке. И тогда же страничка начала приносить доход. А значит, блог относится к совместно нажитому имуществу. Судебные разбирательства длились больше года, в итоге стороны сели за стол переговоров.

«Получить доступ к такому аккаунту можно будет, скорее всего, только по решению суда, если доказать, что, например, аккаунт велся совместно и являлся частью бизнеса», — пояснил юрист Александр.

Блогер Ирина Небога незадолго до смерти передала другу пароли от своих аккаунтов. Теперь страницу продолжают вести ее близкие.

Об этой яркой и смелой девушке знала вся Россия — она пять лет боролась с раком и рассказывала о самом страшном, через что проходила, в интернете. На ее странице можно было найти и рекомендации врачей, и моральную поддержку для тех, кто оказался в такой же ситуации. Ирины не стало в ноябре прошлого года. Но ее блог живет для других.

«Мы не удаляем аккаунт, не удаляем эти чаты, потому что это нужно людям. Когда ты оказываешься в такой ситуации с такой болячкой один на один… В такой ситуации очень важно, что ты можешь получить очень много информации», — рассказала мать Ирины Небоги Диана Антонова.

Но передать пароль — еще не значит передать права. Судьба цифрового архива или доходного блога зависит и от закона, и от правил конкретного сервиса. Поэтому заранее стоит решить, что именно вы хотите сохранить для близких и каким образом стоит оформить передачу прав. Чтобы вместе с человеком не исчезло и все, что он оставил в интернете.

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