Кадровик Котлярова: работник в случае задержки отпускных может перенести отдых

Работник, которому вовремя не выплатили отпускные, имеет право попросить работодателя о переносе отпуска и потребовать компенсации морального вреда. Об этом журналистам РИА Новости рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова.

Ссылаясь на часть 9 статьи 136 Трудового кодекса (ТК) РФ, эксперт напомнила: деньги нужно перечислить не позднее чем за три календарных дня до начала отдыха, причем учитываются рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни, а сам день выплаты в этот срок не входит.

Если отпускные задержали, сотрудник также может письменно потребовать переноса ежегодного оплачиваемого отпуска на другую дату, согласованную с нанимателем, и добиваться возмещения морального вреда по статье 237 ТК РФ.

Требование о выплате и компенсации за задержку оформляют в двух экземплярах: один остается у работодателя, на втором просят отметить факт приема. Когда бумагу брать отказываются, ее направляют заказным письмом с описью вложения.

Пожаловаться на начальство можно в государственную инспекцию труда или прокуратуру — они проведут проверку. Крайняя мера — иск в суд, подать который разрешено в течение года со дня установленного срока выплаты. Для нанимателя задержка обернется административным наказанием и финансовыми потерями.

В 2026-м из-за новогодних каникул часть россиян получит декабрьскую зарплату досрочно: работающие по пятидневке будут отдыхать с 31 декабря по 10 января, поэтому выплаты, назначенные на этот период, работодатели обязаны перечислить не позднее 30 декабря.

Заранее перечислят также январские пенсии и часть социальных выплат за первые дни января. Если с выплатой тянут, работник вправе потребовать компенсацию за каждый день просрочки, а при нерешенном вопросе — обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

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