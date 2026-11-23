Юрист Дмитрий Хрулев: при ДТП из-за гололёда можно взыскать ущерб с дорожников

Если автомобиль попал в дорожную аварию на нечищеной дороге, то взыскать ущерб на ремонт можно с организации, которая отвечает за обслуживание дороги. Об этом Life.ru сказал юрист Дмитрий Хрулев.

По словам эксперта, чтобы получить компенсацию, человеку нужно будет в суде доказать, что причиной ДТП стало некачественное покрытие. Учитывая это, после аварии автомобилист должен правильно зафиксировать обстоятельства случившегося. В первую очередь следует включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и проверить состояние людей. Если есть пострадавшие, то вызвать скорую помощь и полицию по номеру 112.

Важно сфотографировать положение машины, лед, снег, следы торможения, дорогу, разметку, сохранить запись с видеорегистратора, а также попросить контакты прохожих, которые стали очевидцами ДТП. Когда инспектор будет вносить в протокол данные, нужно попросить его указать обстоятельства аварии в схеме, а также составить акт выявленных недостатков. Помимо этого, в материале должно быть отражено состояние дороги.

Следующий шаг — найти организацию, которая отвечает за содержание того участка дороги, где произошло ДТП. Для этого можно использовать информацию из открытых источников. Эти данные размещены, например, в системе контроля дорожных фондов.

Дмитрий Хрулев напомнил, что в РФ существуют требования к очистке трасс от снега в зимнее время. В частности, ответственная организация должна следить за тем, чтобы дорога была не скользкой.

Чтобы взыскать ущерб с организации, человеку надо определить стоимость ремонта машины. По мнению юриста, на оценку следует позвать представителей компании или владельца дороги. Когда все предыдущие шаги будут выполнены, то последнее, что останется сделать, — направить им требование о возмещении ущерба. Кроме этих затрат, автомобилист вправе просить оплатить эвакуацию машины и оценку ремонта.

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