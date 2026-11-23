До 1 декабря россияне должны заплатить имущественные налоги

До 1 декабря 2026 года включительно россияне должны уплатить имущественные налоги за прошлый год. Речь идет о владельцах квартир, домов, земельных участков и автомобилей. Некоторым гражданам также необходимо заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе с процентов по банковским вкладам.

Опоздание даже на один день приведет к начислению пеней, если у налогоплательщика образуется задолженность. А если продолжать игнорировать требования ведомства, можно столкнуться с принудительным списанием денег со счетов и другими ограничениями. Подробнее — читайте на 5-tv.

Какие налоги необходимо заплатить до 1 декабря

В этом году россияне рассчитываются с государством за имущество, которым владели в 2025-м. В налоговых уведомлениях могут быть указаны три основных платежа:

Транспортный налог — за зарегистрированные автомобили, мотоциклы и другие облагаемые налогом транспортные средства.

Земельный налог — за участки, находящиеся в собственности граждан.

Налог на имущество — за квартиры, жилые дома, комнаты, гаражи и другие объекты недвижимости.

Кроме того, в уведомление могут включить НДФЛ. Например, если человек получил доход в виде процентов по банковским вкладам или налог с определенных выплат ранее не был удержан.

В 2026 году при расчете НДФЛ за 2025 год также учитываются обновленные правила прогрессивного налогообложения. Поэтому некоторым гражданам начисляют дополнительную сумму налога с учетом совокупных доходов.

При этом платить налог с каждого банковского вклада автоматически не требуется. ФНС самостоятельно рассчитывает обязательства на основании сведений банков и указывает сумму к уплате в уведомлении.

Узнать, какие начисления относятся к конкретному человеку, можно в личном кабинете налогоплательщика.

Что произойдет, если не заплатить вовремя

Первое последствие просрочки — увеличение долга. Уже со 2 декабря 2026 года на непогашенную задолженность начнут начисляться пени за каждый календарный день.

Для физических лиц их рассчитывают исходя из 1/300 действующей ключевой ставки Центрального банка России. Формула расчета пеней выглядит так:

Пени = Сумма недоимки × Ключевая ставка ЦБ × Доля (1/300) × Количество дней просрочки.

Например, при долге в 300 тысяч рублей и ключевой ставке ЦБ 15% за 10 дней просрочки пени составят: 300 000 × 0,15 / 300 × 10 = 1 500 рублей.

ФНС напоминает, что просроченные платежи могут привести не только к дополнительным расходам, но и к принудительному взысканию.

Могут ли деньги списать с банковской карты без суда

Да, такая возможность предусмотрена действующим порядком взыскания налоговой задолженности. С 1 ноября 2025 года в России работают правила, позволяющие ФНС взыскивать определенные долги физических лиц без обращения в суд.

Однако это не означает, что деньги автоматически спишут с карты уже 2 декабря. Сначала налоговая направит требование погасить задолженность. Если человек его проигнорирует, ведомство сможет перейти к процедуре взыскания. При отсутствии спора о сумме долга деньги могут списать с банковского счета во внесудебном порядке.

Если же гражданин считает начисление ошибочным и официально оспаривает его, спорная сумма должна рассматриваться в судебном порядке. У налогоплательщика есть возможность проверить расчеты и заявить о несогласии до принудительного взыскания.

Могут ли заблокировать счета и запретить выезд за границу

Если задолженность не удается погасить за счет денег на счетах, к взысканию могут подключиться судебные приставы. В зависимости от обстоятельств они вправе применять предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

Среди возможных последствий — удержание части доходов, ограничения на распоряжение имуществом и запрет на выезд за пределы России при соблюдении установленных условий.

В отдельных случаях имущество должника могут арестовать и реализовать для погашения задолженности. Дополнительные расходы также могут возникнуть из-за исполнительского сбора.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло

Отсутствие бумажного письма из налоговой еще не означает, что платить ничего не нужно. С 1 августа 2026 года уведомления зарегистрированным пользователям портала Госуслуги могут направляться в электронном виде автоматически.

Документы также доступны в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Поэтому сначала стоит проверить электронные сервисы.

Если уведомления нигде нет, хотя человек владеет квартирой, автомобилем или земельным участком, налоговая рекомендует обратиться в инспекцию, МФЦ либо направить запрос через официальный сайт ведомства.

При этом ФНС уточняет: обязанность по уплате налога на основании уведомления возникает не раньше его получения. Если документ не пришел по ошибке, ситуацию лучше выяснить заранее, а не оставлять вопрос нерешенным.

Как оплатить налоги без посещения инспекции

Самый простой способ — воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС или мобильным приложением «Налоги ФЛ». Там можно проверить начисления и внести необходимую сумму.

Другие варианты — оплата через Госуслуги» банковское приложение, отделение банка или сервис ФНС «Уплата налогов и пошлин». При необходимости деньги можно перечислить частями. Главное, чтобы к установленному сроку на едином налоговом счете хватило средств для исполнения обязательств.

Заплатить налог за человека также может другой гражданин — например, родственник.

Если сумма в уведомлении кажется неправильной, следует проверить сведения об объектах имущества и положенных льготах, а затем обратиться в налоговую за разъяснением или перерасчетом.

ФНС рекомендует не откладывать платеж на последний день. Это позволит избежать ситуации, когда ошибка в реквизитах, отсутствие уведомления или другой технический вопрос обернутся просрочкой.

Последний день своевременной оплаты — 1 декабря 2026 года. Уже со следующего дня при наличии задолженности начнут начисляться пени.

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