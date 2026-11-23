Право на тринадцатую зарплату зависит от правил компании

Получит ли человек в конце года тринадцатую зарплату зависит не от профессии, а от условий премирования конкретной компании. Об этом Газета.ру рассказала генеральный директор одного из сервисов по поиску работы по подбору персонала Екатерина Агаева.

Собеседница издания отметила, что Трудовой кодекс не обязывает работодателей выплачивать сотрудникам 13 зарплату.

«Единого перечня профессий, представители которых могут рассчитывать на премию, нет», — отметила Екатерина Агаева.

Тем не менее эксперт назвала вакансии, где чаще всего встречается упоминание тринадцатой зарплаты. По ее словам, подобную премию в конце года получают сотрудники промышленных и производственных компаний.

Екатерина Агаева добавила, что обычно компании используют 13 зарплату, чтобы привлекать и удерживать новых сотрудников. В других сферах, как отметила эксперт, тоже есть такая годовая выплата. Ее наличие или отсутствие зависит от внутренних правил конкретной компании.

Помимо тринадцатой зарплаты, в конце года часть россиян ждет еще один бонус — досрочная выплата декабрьского заработка. Это связано не с внезапной щедростью компаний, а с длинными новогодними каникулами. Впрочем, получить всю сумму до праздников удастся не всем: некоторым сотрудникам придется ждать зачисления средств до конца января.

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