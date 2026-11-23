Из Константиновки нашим военным удалось эвакуировать мирных жителей. Некоторые почти год прятались в подвалах от украинских обстрелов. Голодали, и уже не верили, что смогут выбраться.

Но наши своих не бросили. Опасность подстерегала на каждом шагу: мины, вражеские беспилотники. Тех, кто не мог идти, выносили на руках. И вот все ужасы позади.

В тылу разлученные войной семьи и друзья снова вместе. Отчаяние и страх уступили место слезам счастья и надежды. Самые эмоциональные кадры — у военкора «Известий» Станислава Григорьева. Он тоже побывал на дороге жизни.

Секундное замешательство, и прямо во время записи интервью оказываемся свидетелями встречи людей, которые давно считали друг друга мертвыми. Они все из Константиновки. А выходили оттуда прямо у журналистов на глазах.

«Вот здесь стоит человек, который мониторит все, что над машиной, и я сейчас чувствую, что у нас будет очень энергичная поездка!» — сказал корреспондент.

Не выезжаем, а буквально летим по кочкам на окраину Торецка. А в это же время навстречу пешком двигается группа эвакуации. Несколько дней солдаты под постоянной угрозой обстрела выводят мирных жителей тайными тропами в тыл.

Эта женщина слишком стара, чтобы проделать такой путь. Ей 94 года. Военный несет ее на плечах.

Людмила Гайдаш промокла и выбилась из сил, военный, который несет ее, — тоже. Но человеческое упорство побеждает все.

Все эти люди застряли почти на год между войной и миром. Выйти из зоны боев им никак не удавалось. Ситуация была критической.

«Но мы сидим дальше, уже ноябрь месяц. Дрова спалили, рядом хату спалили, топить же надо, погода холодная. И уже ж еды там нету никакой», — сказал сын Людмилы Гайдаш Владимир.

Помогли российские военные группировки «Юг». Просчитали маршрут выхода. Разведали его с помощью дронов. Послали на дорогу группу разминирования. И в конце концов спасли людей.

Но этот путь еще не закончился. Вновь машина и вновь бешеный полет по разбитой дороге. Потом — внезапная остановка. Людмиле становится плохо.

Каждая такая остановка — это большой риск для жизни! Потому что в любой момент может появиться или «Хорнет», или FPV. Поэтому сейчас все передвижения на месте быстро заканчиваем и едем дальше.

В пути несколько раз пытались настичь ударные беспилотники. Дрон-детектор постоянно перехватывал картинку с них. Но вот, наконец, и мирная зона. И долгожданная встреча. Оказалось, что в пункте временного размещения уже живут соседи и родственники спасенных, которые вышли из Константиновки раньше.

Муж впервые за год звонит жене с телефона журналистов. А брат и сестра уже не надеялись увидеть друг друга.

«Она жила на Красном городке, я на Нахаловке. Десятого июня пропала связь. У меня даже не было возможности ее с днем рождения поздравить», — сказал Андрей Мартынов.

78-й мотострелковый полк уже прославился тем, что спас больше 60 мирных жителей.

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