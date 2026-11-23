Сразу в нескольких странах Европы раскрыли сети неонацистских организаций! Хотя судя по тому, что увидели журналисты за закрытыми дверями, эти собрания впору назвать «бойцовскими клубами». Вот только силовики уверяют, что по закону ничего не могут поделать с такими группами. Их корни, к слову, привели расследование на Украину. Корреспондент «Известий» Александр Якименко во всем разбирался.

Лишь на первый взгляд это — кадры рядовой тренировки бойцовского клуба. Чтобы снять их, журналисты в Бельгии и Нидерландах больше года пытались внедриться в закрытое сообщество. И в итоге сняли вечеринку в честь дня рождения Адольфа Гитлера. Ее участники превозносят главного идеолога нацизма и устраивают обряды в его честь, в том числе повторяют сцены из Германии 1930-х, сжигают книги на иврите.

Они мечтают о захвате власти и восстановлении нацистского режима. Для этого даже формируют собственную армию, где каждый обладает навыками единоборств, но, возможно, еще не догадывается, в чем именно он участвует!

— Мне тоже поручали искать и агитировать подходящих людей в спортзалах. Только белых парней. Мы представлялись ультраправыми, но не нацистами, а уже когда контакт установлен, можно постепенно прививать им все более радикальные взгляды.

В подобные секты в одних только Нидерландах могут быть вовлечены сотни человек. И это лишь предварительные оценки журналистов. Местные силовики уверяют, что знают об их существовании, но ничего поделать не могут. Потому что в Европе, как выяснилось, нет даже законов, по которым участников таких сборищ можно было бы привлечь к ответственности.

«Правоэкстремистские бойцовские клубы уже несколько лет находятся в поле зрения наших спецслужб, и мы видим, что они становятся все более привлекательными в нашей стране. Я хотел бы, чтобы правительству дали полномочия принимать административные меры», — сказал министр внутренних дел Бельгии Бернар Кентен.

Как минимум два участника этих клубов в Бельгии оказались известными политическими деятелями. Их однопартийцы, хотя сами называют себя правыми радикалами, поспешили откреститься от столь сомнительной славы. Именно за этими бойцовскими клубами тянется целый шлейф преступлений. К тому же проблема носит общеевропейский характер.

«Подобные клубы функционируют как минимум в 26 европейских странах. Четверо участников швейцарского клуба уже были осуждены за то, что на протяжении нескольких лет нападали на людей с миграционным прошлым, избивая их прямо на улицах», — сказал журналист VRT NWS Матье Лонбуа.

Главным идеологом движения, которое маскируют под спортивным названием Active club, является американец Роберт Рундо. Его дважды судили в США за разбой и организацию массовых беспорядков. Выйдя на свободу, он начал открыто рассказывать о своих взглядах журналистам.

— Мы собираемся с ребятами, занимаемся боксом, путешествуем.

— Вы считаете это развлечением?

— Конечно. В фашизме тоже есть место веселью. Я националист.

— Что это значит?

— Это значит, что интересы моего народа для меня на первом месте. Демократия — сплошной обман, я так считаю. Политики находятся под влиянием лоббистов, им никогда нет дела до наших интересов.

Зато интересы Рундо близко к сердцу приняли украинские неонацисты. В 2018-м именно в Киеве он скрывался от американского правосудия. И явно нашел там благодатную почву: создал украинскую версию своего клуба, куда входили бойцы экстремистского полка «Азов»**, запрещенного в России. А террорист Денис Капустин*** и вовсе предлагал ему оформить политическое убежище и стать наемником его подразделения — по сути, воевать против России.

Рундо отказался, но именно после общения с ним стал намного активнее агитировать европейцев вступать в ряды неонацистов.

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* — материал носит информационный характер, демонстрация нацистской символики не является пропагандой или оправданием нацизма.

** — «Азов» — запрещенная в РФ украинская националистическая организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в РФ.

*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.