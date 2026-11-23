В Днепропетровске под удар попала электроподстанция напряжением 330 кВ, обеспечивавшая работу предприятий оборонной промышленности.

Российские военнослужащие нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, которые, по данным российского военного ведомства, использовались в интересах ВСУ. Об этом 23 ноября сообщили в Минобороны России.

В числе пораженных целей — электроподстанция напряжением 330 кВ в Днепропетровске. Как уточнили в министерстве, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

«Нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, логистической и портовой инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, российские военные атаковали объекты портовой инфраструктуры в Измаиле Одесской области. По информации ведомства, они использовались для обеспечения украинских вооруженных формирований.

Еще одной целью стал сухогруз, который, согласно сообщению Минобороны России, доставлял военные грузы в порт Одессы. Судно было поражено во время морского перехода.

Также удары пришлись по железнодорожной логистике ВСУ. В Днепропетровской области российские военнослужащие, по данным министерства, поразили два локомотива, задействованных в транспортировке военной техники.

Таким образом, в сводке ведомства за 23 ноября перечислены атаки на энергетические объекты, морские перевозки и железнодорожную инфраструктуру, которые, по утверждению российской стороны, использовались для нужд ВСУ.

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